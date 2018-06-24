المتحدث العسكري: مصر تنتهي من إنشاء مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن مصر انتهت من إنشاء مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب يخدم دول تجمع الساحل والصحراء، الذي يعد من أكبر التجمعات شبه الإقليمية في القارة الأفريقية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العقيد تامر الرفاعي عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد 24 يونيو / حزيران، إن مصر انتهت من إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء على أرض مصر في فترة وجيزه وعلى مساحة 14.3 كيلومترا مترا مربعا، وتم تزويد المركز بكافة التجهيزات السمعية والبصرية، وأحدث الحواسب الآلية، بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التصدي للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية".

ولفت الرفاعي إلى مشاركة مصر بوفد ممثل عن وزارة الدفاع في الاجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، الذي عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا في الفترة من 20 إلى 22 يونيو / حزيران الجاري، موضحا أن الاجتماع تناول بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل والصحراء في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل في كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع، وإطلاق جهود التنمية، وتوطيد المكتسبات المسجلة في مجال محاربة الإرهاب عبر التضامن المشترك بين دول التجمع.

وأضاف أن الاجتماع صدر عنه "إعلان أبوجا"، الذي أكد على ضرورة تكثيف التعاون في المجال الأمني على الصعيدين الثنائي المتعدد الأطراف من أجل مواجهة تهديدات السلم والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء.

ويعد تجمع الساحل والصحراء ثاني أكبر التجمعات شبه الإقليمية في قارة أفريقيا بعد الاتحاد الإفريقي، ويضم في عضويته 27 دولة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا.

وتأسس التجمع في فبراير / شباط عام 1998 لبناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول شمال أفريقيا والدول الأفريقية في جنوب الصحراء، وشاركت مصر في قمة تأسيس التجمع بصفة مراقب، قبل أن تحصل على العضوية الكاملة عام 2001.



