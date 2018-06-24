نتنياهو ينتقد زيارة الأمير ويليام للمنطقة بسبب القدس

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادا شديدا إلى برنامج زيارة أمير المملكة المتحدة ويليام للمنطقة، التي تبدأ اليوم الأحد 24 يونيو/ حزيران، بعدما اعتبر المدينة القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

القدس — سبوتنيك. وقالت قناة "I24 — News" الإسرائيلية إن انتقاد نتنياهو لبرنامج الزيارة جاء بعد أن ظهر فيها أن الأمير ويليام سيزور مدينة القدس على أنها جزء من برنامج زيارته إلى السلطة الفلسطينية، حيث ورد ذكرها على أنها جزء من الأراضي المحتلة، مما أغضب إسرائيل".

وأضافت القناة أن نتنياهو أكد أثناء جلسة وزراء حزب الليكود، اليوم الأحد، من جديد أمام الحضور أن القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل، في محاولة لتذكير من وضعوا برنامج زيارة الأمير بالموقف الإسرائيلي حيال مدينة القدس".

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يشار إلى أن الأمير ويليام يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم الأحد من العاصمة الأردنية عمان، حيث يلتقي ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله. وتستغرق زيارة الأمير للمنطقة خمسة أيام.

ويصل الأمير البريطاني الأردن إلى تل أبيب، حيث يمكث فيها اليوم الأول منه زيارة إسرائيل، ثم يتوجه إلى متحف الهولوكوست في مدينة القدس (ياد فاشيم)، حيث يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية من اليهود.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمير ويليام في ديوان رئاسة الوزراء في القدس.

ومن المنتظر أن يزور الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا، إلى رام الله، حيث يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

كما أنه من المقرر أن يزور الأمير وليم البلدة القديمة في القدس ضمن برنامج زيارته إلى المناطق الفلسطينية، وهو ما اعترض عليه الجانب الإسرائيلي.

وتتضمن زيارة الأمير ويليام في مدينة القدس زيارة لقبر الأميرة "أليس"، جدة والده، وهي والدة الأمير فيليب.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية افتتحت، منتصف مايو/أيار الماضي، سفارتها في القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأيريكي دونالد ترامب الصادر في ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس كجزء من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار القرار موجة غضب شعبية في الأراضي الفلسطينية، ورفضا دوليا للقرار، كما دفع جامعة الدول العربية إلى اعتبار الولايات المتحدة وسيطا غير نزيه لعملية السلام.