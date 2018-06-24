رئيس الوزراء المصري يستقبل نائب الرئيس العراقي إياد علاوي

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأحد، في القاهرة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ" بيانا لرئاسة الوزراء المصرية، جاء فيه أن "مدبولي استقبل علاوي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وذلك في مستهل زيارته لمصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين".

© Sputnik . Hend El-Dawie علاوي يدعو لاستفتاء شعبي يحدد مصير الانتخابات البرلمانية العراقية

وأضاف البيان "زيارة علاوي تأتي أيضا لتبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يعقد مدبولي وعلاوي اجتماعا بحضور مسؤولي البلدين، غدا الاثنين.

فيما قال مكتب علاوي إن الزيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية.

وتربط علاقات قوية بين القاهرة وبغداد في عدة مجالات، وتعد زيارة علاوي الأولى له بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، التي أثارت جدلا وتوترا كبيرا بعد ظهور النتائج غير المتوقعة.

© REUTERS / Philippe Wojazer السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

وجدد العراق مدة اتفاق لتزويد القاهرة بـ12 مليون برميل من النفط الخام لمدة عام، اعتبارا من كانون الثاني/يناير الماضي.

وحلّت قائمة ائتلاف الوطنية في المرتبة الرابع في الانتخابات البرلمانية، بحصولها على نحو 21 مقعدا، إلا أن علاوي طالب بإجراء استفتاء شعبي حول إلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادتها تحت إشراف أممي.

وكانت وسائل إعلام عراقية أثارت مسألة ترشيح علاوي رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، واعتبر الناطق باسم ائتلاف الوطنية حسين الموسوي حظوظ علاوي بتولي المنصب أقوى من حظوظه عندما حقق 91 مقعدا في انتخابات عام 2010.