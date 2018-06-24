قوات الرئيس هادي تستعيد مرتفعات غرب تعز باليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تقدمت اليوم، من مفرق الوازعية لقطع خطوط إمداد مسلحي جماعة أنصار الله والتي تبعد عن مناطق سيطرته مسافة تقدر ما بين 10 إلى 15 كيلومترا".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن حصيلة خسائر "كبيرة" للتحالف في 3 أسابيع

وأكد المصدر "تمكن الجيش من السيطرة على مرتفعات وادي رسيان والجبل المطل عليه في منطقة البرح غرب تعز، إثر معارك عنيفة مع مسلحي أنصار الله خلفت عدداً من القتلى والجرحى".

مضيفا أن "قوات الجيش شنت قصفاً مكثفاً بالدبابات وقذائف الهاون على مواقع مسلحي أنصار الله بعد تقدمها في رسيان والسلاسل الجبلية القريبة".

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "الحوثيين"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.