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17:28 24 يونيو/ حزيران 2018
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    "النهضة التونسية": لم نحدد موقفنا من الانتخابات الرئاسية

    © Sputnik . ألكسندر فالف
    العالم العربي
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    قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن الحزب لم يحدد موقفه بشأن دعم مرشح رئاسي لانتخابات 2019، سواء كان من داخل حزب النهضة أو خارجه.

    وأضاف في تصريحات  خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد 24 يونيو / حزيران، أن الحزب معني بالانتخابات الرئاسية من الناحية النظرية بكل الاستحقاقات السياسية، إلا أنه عمليا لم يقرر أو يتخذ أية قرارات فعلية حتى الآن، خاصة أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد هذا الموقف.

    احتجاجات في تونس
    © AFP 2018 / FETHI BELAID
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    وفيما يتعلق بحكومة يوسف الشاهد، قال الخميري إن موقف الحركة كما هو لم يتغير حتى الآن، وأنها مع التمسك بضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإصلاحات الاجتماعية، التي تحتاج لها البلاد، وأن الخلاف المستمر  بشأن النقطة 64، ما زال قائما حيث ترى النهضة أن الاستقرار الحكومي هو الأفضل في الوقت الراهن، مع التأكيد على أن الحوار هو الطريقة الأمثل لتقريب وجهات النظر، للخروج من الأزمة الراهنة. 

    وفيما يتعلق بتقرير لجنة الحريات، وموقف النهضة من قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أوضح عماد الخميري أن حزب النهضة هو  الأول الذي علق على التقرير، ورأى أن القضايا التي تم العمل عليها هي قضايا اجتماعية عميقة، وأنه لا بد من بذل الجهد لبحث هذه القضايا ضمن إطار حوار مجتمعي واسع.

    ولفت إلى أن الحركة متمسكة برؤيتها أن هذا التقرير هو مدخل لعملية الحوار حول القوانين التي جاءت به، حيث تؤكد أن موقفها ثابت ومنطلق من الدستور واحترام الحريات الفردية والحقوق والواجبات، ومكانة تونس كونها دولة عربية إسلامية. 

    وأضاف: "مؤسسات الحزب والحركة ستنظر التقرير وتناقشه بشكل تفصيلي، خاصة أن مواقف الحزب ينطلق من مبادئ أحكام دستور 2014"، مشيرا إلى قول رئيس الجمهورية حين شكل اللجنة، بأنه لا يجب أن يكون هناك مبادرات تصدم الشعور العربي والإسلامي للشعب التونسي".

    وأكد المتحدث باسم حركة النهضة التونسية أن النهضة مع ما قاله الرئيس التونسي. 

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس, الانتخابات التونسية, جركة النهضة, يوسف الشاهد, تونس
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