القضاء العراقي يصدر بيانا بشأن إعادة الفرز اليدوي للأصوات

قررت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، إعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المراكز الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى تزوير فقط.

وصرح الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان بأن مجلس المفوضين قرر "إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج".

وأضاف البيان أنه "سوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين".

وذكر البيان أنه سيجري نقل صناديق الاقتراع من مناطق بها مزاعم تزوير إلى العاصمة بغداد.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.

وكان مجلس النواب العراقي اتخذ مجموعة قرارات، في وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن نتائج الانتخابات من بينها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وإيقاف عمل أعضاء المفوضية الحاليين.

وبعد ذلك اندلع حريق، يوم الأحد، 10 يونيو/حزيران، بمخزن عملاق لصناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من العاصمة.