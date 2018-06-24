تسجيل
19:11 24 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    الأردن

    مسؤول أردني سابق: الأردن يمكنه استغلال علاقاته مع بريطانيا لخدمة قضية القدس

    © AFP 2018 / Ramzi Haidar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال نائب رئيس الوزراء الأردني السابق ممدوح العبادي، إن بلاده يمكنها استثمار علاقتها مع بريطانيا، التي كان لها موقف مناقض لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس، لخدمة هذه القضية.

    عمان – سبوتنيك.  وأضاف العبادي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن العلاقة الجيدة بين الأردن وبريطانيا يمكن استثمارها، لأن البريطانيين، يتم استشارتهم من قبل المسؤولين الغربيين، مضيفا: "في العالم لا يوجد دولة خارج الشرق الأوسط تعرف عن الشرق الأوسط بمقدار ما تعرفه الحكومة البريطانية، منذ عام 1914 حتى اليوم".

    واستطرد: "الأردن يستطيع استخدام أدواته للاتصال المباشر والدائم مع بريطانيا، التي تعد مرجعية الولايات المتحدة فيما يخص الشرق الأوسط، وفي النهاية السياسيين العقلاء من الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، ما زالوا حتى اليوم يسمعون رأي البريطانيين رغم أن لديهم ميولهم ومؤسساتهم وسفاراتهم".

    ملك الأردن
    © Sputnik . Sergej Guneev
    ملك الأردن: القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لفلسطين
    واعتبر المحلل السياسي عريب الرنتاوي، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي أن العنوان الأبرز لزيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للسعودية والعراق والأردن، هو تجديد الحضور البريطاني في المنطقة عبر إعادة بريطانيا لعلاقاتها مع دول العالم ومناطق العالم المختلفة ومن بينها الشرق الأوسط، وذلك على قاعدة أن بريطانيا هي الخارجة من الاتحاد الأوروبي وليست جزءا منه.

     ومن جهته يعتبر ممدوح العبادي أن توطيد العلاقات مع البريطانيين بصورة أكبر يجعل العالم الغربي أكثر عدالة في ما يخص الشرق الأوسط وفي القضية الفلسطينية تحديدا".

    وفي ذات السياق أبدى وزير شؤون القدس الإسرائيلي زئيف ألكين، انتقادات لبرنامج زيارة الأمير البريطاني ويليام، إلى إسرائيل وفلسطين، إذ اعتبر برنامج زيارة الأمير القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطيني المحتلة، وبدأ الأمير وليام اليوم زيارة إلى الأردن تستمر إلى يومين، يتوجه بعدها إلى فلسطين ومن ثم إلى إسرائيل.

    وأضاف: "بريطانيا لم توافق على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وجميعها مع قرارات الشرعية الدولية بأن القدس محتلة، وهذا الموقف لم يتغير الموقف".

    وتابع: "إذا غضبت الصحافة الإسرائيلية فهذا شأنها لأن الإنجليز لا يعملون عند الولايات المتحدة رغم أنهم حلفاء، لكن هنالك قرارات دولية لم يغيروا رأيهم بشأنها".

    انظر أيضا:

    ملك الأردن: القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لفلسطين
    ملك الأردن للولايات المتحدة: يجب بناء الثقة بعد قرار القدس
    سفير الأردن لدى موسكو: القدس هي مفتاح السلام والقدس الشرقية عاصمة فلسطين
    الأردن يدين افتتاح سفارة باراغواي لدى إسرائيل بمدينة القدس
    ملك الأردن: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار القدس الآن, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين, جاريد كوشنر, أمريكا, بريطانيا, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيرة النوايا الحسنة و الممثلة أنجلينا جولي في مدينة الموصل العراقية
    أجمل الصور التي التقطت خلال أسبوع
    سفارة الإكوادور - جوليان أسانج
    حان وقت المغادرة
    من أين أنت، أيها المشجع؟ كأس العالم 2018
    من أين أنت، أيها المشجع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك