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19:11 24 يونيو/ حزيران 2018
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    اشتباكات على الحدود السعودية اليمنية

    قتلى وجرحى من الجيش السعودي في هجمات لـ"أنصار الله" جنوب غربي البلاد

    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    العالم العربي
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    شن مسلحو جماعة أنصار الله هجوماً على تجمع عسكري سعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

    القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن "مسلحي أنصار الله هاجموا اليوم الأحد، 24 يونيو/ حزيران، موقعا عسكريا سعوديا مستحدثا خلف رقابة الحلق في نجران".

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وأكد المصدر، أن "الهجوم الذي سبقه تمهيد مدفعي وصاروخي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين، كما أعطب أنصار الله ثلاثة أطقم عسكرية سعودية"، مضيفاً أن "مسلحي أنصار الله صدوا زحفاً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبالة جبل قيس في قطاع جيزان، عقب مواجهات دارت لساعات شن خلالها طيران التحالف 11 غارة".

    كما أشار المصدر إلى "استهداف مدفعية أنصار الله تجمعات الجيش السعودي في موقعي الخقاقة والعبادية في قطاع جيزان".

    وينفذ التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي جماعة أنصار الله، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، فيما يشن أنصار الله هجمات متتالية على الحدود السعودية اليمنية ردا على عمليات التحالف.

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