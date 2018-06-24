قتلى وجرحى من الجيش السعودي في هجمات لـ"أنصار الله" جنوب غربي البلاد

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن "مسلحي أنصار الله هاجموا اليوم الأحد، 24 يونيو/ حزيران، موقعا عسكريا سعوديا مستحدثا خلف رقابة الحلق في نجران".
كما أشار المصدر إلى "استهداف مدفعية أنصار الله تجمعات الجيش السعودي في موقعي الخقاقة والعبادية في قطاع جيزان".
وينفذ التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي جماعة أنصار الله، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، فيما يشن أنصار الله هجمات متتالية على الحدود السعودية اليمنية ردا على عمليات التحالف.
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