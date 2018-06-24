وزير خارجية السودان يستقبل زعيم المعارضة بجنوب السودان قبيل المفاوضات مع كير

وصل إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الأحد، زعيم المعارضة بجنوب السودان، رياك مشار، لبدء مفاوضات مباشرة مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميادريت، صباح الغد الإثنين، بالخرطوم.

الخرطوم — سبوتنيك. وأكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال مؤتمر صحفي قبل استقباله مشار بمطار الخرطوم، أنه "ستبدأ المفاوضات بين الرئيس سلفاكير ومشار يوم غد الاثنين تحت إشراف الرئيس السوداني، عمر البشير، وبحضور رئيس دولة أوغندا، يوري موسيفيني".

© REUTERS / MOHAMMAD HAMED قمة "إيقاد" حول السلام في جنوب السودان تبدأ أعمالها في أديس أبابا

وكان الرئيس السوداني البشير قد أطلق مبادرة لجمع الرئيس سلفا كير مع زعيم المعارضة مشار بالخرطوم لأجل التوصل لوقف الحرب المستمرة في جنوب السودان منذ العام 2013.

وافتتحت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الخميس الماضي، قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان بحضور البشير ورؤساء دول وحكومات المنظمة وممثلي المعارضة في جنوب السودان.

وبحثت القمة تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعتها حكومة جنوب السودان والمعارضة في آب/أغسطس 2015، ووضع زعيم المعارضة رياك مشار، مقترح فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل عملية السلام. واختتمت القمة بأن تستمر المفاوضات بالخرطوم يوم الاثنين بين سلفا كير وريك مشار.

ويذكر أن جنوب السودان انفصل عن السودان في العام 2011، لكنه ما لبث أن شهد بعدها بعامين بداية حرب أهلية بين سلفا كير ومؤيديه من قبائل الدنكا ونائبه رياك مشار وأتباعه من قبيلة النوير.