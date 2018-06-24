تسجيل
19:11 24 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عناصر يمنية تقاتل بالقرب من الحديدة في اليمن

    "أنصار الله": التحالف قدم رشوة مالية لحجب إحدى قنواتنا

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وصف محمد عبد السلام، المتحدث باسم أنصار الله "الحوثيين"، اجتماع وزراء إعلام التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي عقد في السعودية، أمس السبت 23 يونيو/ حزيران بـ"الفضيحة المدوية"، مشيرا إلى أن التحالف يسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لحجب أصواتهم.

    القاهرة — سبوتنيك. واعتبر عبد السلام في تغريدات على موقع "تويتر"، اليوم الأحد 24 يونيو/ حزيران: "اجتماع جدة في السعودية، فضيحة مدوية لوزراء إعلام ترعبهم تغريدة، ويخيفهم منشور، ويمحو جهودهم مشهد ميداني يبثه إعلامنا الحربي".

    وأضاف متحدث "أنصار الله": "على وقع فشل التصعيد الأخير في الساحل الغربي سيطرت حالة من الخيبة على وزراء إعلام تحالف العدوان، والبيان الذي خرج به الاجتماع مثير للسخرية والضحك".

    دول التحالف بقيادة السعودية
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    "أهم أسلحة" حرب اليمن... سر اجتماع دول التحالف في السعودية
    وعلق عبد السلام، على ما تتعرض له وسائل الإعلام اليمنية وغير اليمنية المناهضة للتحالف من مضايقات، معتبرا أنها إجراءات ظالمة.

    وكشف متحدث "أنصار الله" أن التحالف قدم رشوة لحجب إحدى القنوات الفضائية لهم، وقال: "العدو قدم رشوة مالية ضخمة تقدر بـ30 مليون دولار لشركة أجنبية مقابل حجب إحدى قنواتنا الفضائية لمدة ثلاثين يوما فقط"، مضيفا: "التحالف لم يتورع عن قصف مقرات القنوات الفضائية والإذاعات والمراسلين، وما من وسيلة لكتم صوت الحق إلا اتخذها".

    وأضاف: "ما يرتكبه إعلام التحالف من طمس للحقائق وتزويرها غير منفصل عما يُرتب للقضية الفلسطينية ومؤامرات تصفيتها، وأن تقديم صفقة القرن إعلاميا على أنها صفقة مربحة للعرب ليس إلا ضربا من العبث والخيانة القومية وتخندقا مع العدو الإسرائيلي".

    يشار إلى أن "أنصار الله" تملك قناتين فضائيتين هما المسيرة، والمسيرة مباشر.

    وشهدت مدينة جدة، غرب السعودية، أمس السبت، اجتماعات وزراء الإعلام في دول "التحالف العربي" ضد أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

    وناقش الاجتماع كيفية تطوير الخطط الاعلامية لدول التحالف لمواجهة ما وصفه بـ"التغلغل الإيراني" ودعم الحكومة اليمنية الشرعية إعلاميا لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين وإيران في المنطقة والعالم.

    وتشهد اليمن صراعا منذ أكثر من ثلاث سنوات، أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض، وتهجير آلاف السكان.

    انظر أيضا:

    "أهم أسلحة" حرب اليمن... سر اجتماع دول التحالف في السعودية
    قطر تكشف "السبب الحقيقي" لانسحابها من تحالف اليمن بقيادة السعودية
    خبير: القتال في اليمن بلا نتيجة والمستقبل لعملية سلام تتوافق مع طبيعة الشعب القبلية
    السودان يكشف سبب عدم الانسحاب من المعركة في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار السعودية, الحرب في اليمن, أنصار الله, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيرة النوايا الحسنة و الممثلة أنجلينا جولي في مدينة الموصل العراقية
    أجمل الصور التي التقطت خلال أسبوع
    سفارة الإكوادور - جوليان أسانج
    حان وقت المغادرة
    من أين أنت، أيها المشجع؟ كأس العالم 2018
    من أين أنت، أيها المشجع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك