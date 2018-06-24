"أنصار الله": التحالف قدم رشوة مالية لحجب إحدى قنواتنا

وصف محمد عبد السلام، المتحدث باسم أنصار الله "الحوثيين"، اجتماع وزراء إعلام التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي عقد في السعودية، أمس السبت 23 يونيو/ حزيران بـ"الفضيحة المدوية"، مشيرا إلى أن التحالف يسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لحجب أصواتهم.

القاهرة — سبوتنيك. واعتبر عبد السلام في تغريدات على موقع "تويتر"، اليوم الأحد 24 يونيو/ حزيران: "اجتماع جدة في السعودية، فضيحة مدوية لوزراء إعلام ترعبهم تغريدة، ويخيفهم منشور، ويمحو جهودهم مشهد ميداني يبثه إعلامنا الحربي".

وأضاف متحدث "أنصار الله": "على وقع فشل التصعيد الأخير في الساحل الغربي سيطرت حالة من الخيبة على وزراء إعلام تحالف العدوان، والبيان الذي خرج به الاجتماع مثير للسخرية والضحك".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أهم أسلحة" حرب اليمن... سر اجتماع دول التحالف في السعودية

وعلق عبد السلام، على ما تتعرض له وسائل الإعلام اليمنية وغير اليمنية المناهضة للتحالف من مضايقات، معتبرا أنها إجراءات ظالمة.

وكشف متحدث "أنصار الله" أن التحالف قدم رشوة لحجب إحدى القنوات الفضائية لهم، وقال: "العدو قدم رشوة مالية ضخمة تقدر بـ30 مليون دولار لشركة أجنبية مقابل حجب إحدى قنواتنا الفضائية لمدة ثلاثين يوما فقط"، مضيفا: "التحالف لم يتورع عن قصف مقرات القنوات الفضائية والإذاعات والمراسلين، وما من وسيلة لكتم صوت الحق إلا اتخذها".

وأضاف: "ما يرتكبه إعلام التحالف من طمس للحقائق وتزويرها غير منفصل عما يُرتب للقضية الفلسطينية ومؤامرات تصفيتها، وأن تقديم صفقة القرن إعلاميا على أنها صفقة مربحة للعرب ليس إلا ضربا من العبث والخيانة القومية وتخندقا مع العدو الإسرائيلي".

يشار إلى أن "أنصار الله" تملك قناتين فضائيتين هما المسيرة، والمسيرة مباشر.

وشهدت مدينة جدة، غرب السعودية، أمس السبت، اجتماعات وزراء الإعلام في دول "التحالف العربي" ضد أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وناقش الاجتماع كيفية تطوير الخطط الاعلامية لدول التحالف لمواجهة ما وصفه بـ"التغلغل الإيراني" ودعم الحكومة اليمنية الشرعية إعلاميا لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين وإيران في المنطقة والعالم.

وتشهد اليمن صراعا منذ أكثر من ثلاث سنوات، أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض، وتهجير آلاف السكان.