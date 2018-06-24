زعيم المعارضة بجنوب السودان يصل الخرطوم لإجراء محادثات مع سلفاكير

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، زعيم المعارضة بجنوب السودان، رياك مشار، لبدء مفاوضات مباشرة مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، غدا الاثنين مساء 25 يونيو/حزيران.

الخرطوم — سبوتنيك. قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال مؤتمر صحفي قبل استقبال رياك مشار بمطار الخرطوم، أمس الأحد، "ستبدأ المفاوضات بين الرئيس سلفاكير ومشار يوم غد الاثنين تحت إشراف الرئيس السوداني، عمر البشير، وبحضور رئيس دولة أوغندا، يوري موسيفيني".

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وأطلق الرئيس السوداني البشير مبادرة لجمع الرئيس سلفا كير مع زعيم المعارضة مشار بالخرطوم لأجل التوصل لوقف الحرب المستمرة في جنوب السودان منذ العام 2013.

وافتتحت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الخميس الماضي، قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد" حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان بحضور البشير ورؤساء دول وحكومات المنظمة وممثلي المعارضة في جنوب السودان.

وبحثت القمة تنفيذ اتفاقية السلام، التي وقعتها حكومة جنوب السودان والمعارضة في أغسطس / آب 2015، ووضع زعيم المعارضة رياك مشار، ومقترح فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل عملية السلام.

واختتمت القمة بأن تستمر المفاوضات بالخرطوم يوم الاثنين بين سلفا كير وريك مشار.

يذكر أن جنوب السودان انفصل عن السودان في العام 2011، لكنه واجه بعدها بعامين بداية حرب أهلية بين سلفا كير ومؤيديه من قبائل الدنكا من جهة، ونائبه رياك مشار وأتباعه من قبيلة النوير من جهة أخرى.