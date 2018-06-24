تزامنا مع بدء قيادة المرأة... الداخلية السعودية تستعين بجهاز حديث

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية، الاستعانة بجهاز حديث سيتم تزويد أفراد الشرطة به للتحقق من شخصية قائدة المركبة.

وقال اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، إن الجهاز يتضمن البصمة ورقم البطاقة وكل البيانات المتواجدة في في أنظمة الحاسب الآلي، لتظهر لدى رجل الأمن للتحقق من هوية قائدة المركبة.

وأوضح البسامي أنه لا يوجد في نظام المرور، مواقف خاصة للنساء وإنما المواقف هي لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وأكد البسامي أن نظام المرور السعودي لا يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة التي تمتلكها، مشددا أنه على الجميع عدم مخالفة الأنظمة والتجاوز.

وكشف البسامي أنه يتم العمل على مشروع لتغليظ العقوبة في بعض المخالفات، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الحوادث والوفيات الناتجة عنها.