تزامنا مع بدء قيادة المرأة... الداخلية السعودية تستعين بجهاز حديث

وقال اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، إن الجهاز يتضمن البصمة ورقم البطاقة وكل البيانات المتواجدة في في أنظمة الحاسب الآلي، لتظهر لدى رجل الأمن للتحقق من هوية قائدة المركبة.
وأوضح البسامي أنه لا يوجد في نظام المرور، مواقف خاصة للنساء وإنما المواقف هي لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.
فيديو | مدير عام #المرور: استحداث جهاز للتعرف على هوية السائقة عن طريق البصمة #الإخبارية #المرأة_السعودية_تسوق#المرأة_السعودية_تقود pic.twitter.com/H806Sl40gJ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2018
وأكد البسامي أن نظام المرور السعودي لا يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة التي تمتلكها، مشددا أنه على الجميع عدم مخالفة الأنظمة والتجاوز.
وكشف البسامي أنه يتم العمل على مشروع لتغليظ العقوبة في بعض المخالفات، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الحوادث والوفيات الناتجة عنها.
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