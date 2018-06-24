ابن سلمان يهنئ رئيس موزمبيق بعيد الاستقلال

بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري، ببرقية تهنئة إلى رئيس رئيس جمهورية موزمبيق، فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وتمنى ولي العهد السعودي للرئيس نيوسي سلامة وصحة جيدة وحكومة وشعب جمهورية موزمبيق التقدم المطرد والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / HANDOUT ابن سلمان يعلق على طلب العاهل السعودي

وتم استكشاف موزامبيق من قبل الرحالة فاسكو دا غاما أثناء طريقه إلى الهند في عام 1498، وعندما عاد إلى وطنه، روى حكايات عن هذه الدولة، دفعت المستوطنين البرتغاليين الآخرين إلى استعمارها.

ومع حلول عام 1530، سيطر البرتغاليين على الميناء في موزمبيق، وسرعان ما جلبوا الأمة تحت سيطرتهم.

وأنشأ البرتغاليون نظاما إقطاعيا، وأصبحوا متورطين في تجارة الرقيق، وبالتالي ممارسة السيطرة الكاملة على السكان المحليين.

ولكن في سيتينيات القرن الماضي، تم تشكيل جبهة تحرير موزمبيق، والتي بدأت كمنظمة عصابات تحاول طرد البرتغاليين، وتأثرت بحركات مماثلة ترسخت في مستعمرات برتغالية أخرى، مثل أنغولا وغينيا بيساو.

وهاجمت الجبهة مبعوثين برتغاليين ومنشآت عسكرية، وعززت قاعدتها في المناطق الريفية الشمالية، والتركيز على انتزاع السيطرة على المناطق البرتغالية.

واستغلت جبهة تحرير موزمبيق مواجهة البرتغال للعديد من المشاكل والقضايا الداخلية، لتنجح في هزيمة البرتغاليين، وتعلن عن استقلال موزمبيق في 25 يونيو/حزيران عام 1975.