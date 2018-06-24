مسؤول أممي يأمل مزيداً من التعاون من حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء

القاهرة — سبوتنيك. وأشار درينان، الذي يزور صنعاء، خلال لقائه اليوم الأحد مع وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف عبدالله، إلى "الحرص على توسيع أنشطته هذه المنظمات وأماكن تواجدها في اليمن"، معرباً "عن الأمل في التعاون أكثر وتقديم التسهيلات، بما في ذلك منح التأشيرات للطواقم الدائمة والمؤقتة".
من جهته، أكد الوزير شرف "أن حكومة الإنقاذ الوطني تقدم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الأمم المتحدة وموظفيها، وتتولى مسؤولية توفير الأمن لها ولطواقمها خلال تحركاتها بالمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى".
مشيراً إلى "أن ذلك يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار تلك المنظمات في تقديم خدماتها الإنسانية والإغاثية للمواطنين كافة، والمتضررين من الأعمال العدوانية بشكل خاص".
وحسب "سبأ"، ناقش اللقاء "موضوع تواجد وعمل مكاتب المنظمات والبرامج والوكالات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة في اليمن، خاصة في مناطق الساحل الغربي التي تتعرض لأعمال تصعيد عسكري خلال الفترة الحالية".
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