الجيش السوري يحرر 1800 كم مربع غربي البوكمال

ذكر مصدر عسكري سوري أن "الجيش السوري حرر منطقة تقدر مساحتها بـ 1800 كم مربع وتصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال".

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "وحدات من قوات الجيش السوري العاملة في محافظة دير الزور تحرر منطقة تقدر مساحتها بـ (1800) كم مربع وتصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش وتدمير عتادهم الحربي في بادية دير الزور".

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري يحبط هجوما لمسلحي تنظيم القاعدة شمال حماة

وكانت وحدات الجيش السوري حققت في الأيام الماضية تقدما جديدا في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في عمق البادية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أمس الأول أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ومركزة على أوكار إرهابيي "داعش" في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة السويداء باتجاه البادية كبدت خلالها التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

ونتيجة العمليات تمكنت وحدات الجيش من الوصول إلى منطقة "قبر الشيخ حسين" في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي حيث تعمل على تثبيت نقاط جديدة في المنطقة لتكون منطلقا جديدا ونقطة ارتكاز لمواصلة تقدمها لإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة المجاورة.

وبحسب سانا فقد حققت وحدات الجيش خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا بعملياتها في عمق البادية السورية حيث حررت ما يزيد على 4500 كيلو متر مربع في أرياف دمشق وحمص ودير الزور.