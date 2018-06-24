تعرف على عدد السعوديات المتقدمات لوظيفة "سائق"

كشف مدير العلاقات العامة في شركة "كريم"، مرتضى العلوي، تقدم 2000 سعودية للحصول على وظيفة "كابتن".

وأكد العلوي لصحيفة "عكاظ"، أن بعض المتقدمات بالفعل باشرن العمل، موضحا أنهن لهن الحق في توصيل الزبائن دون تمييز جنسي.

وأوضح العلوي أن تلك الشروط متوافقة مع اشتراطات العمل الصادرة من هيئة النقل العام التي لا تحدد لمن يعمل ضمن منصات العمل في التطبيقات الذكية تحديد جنس طالب الخدمة.

© AP Photo / Hasan Jamali تزامنا مع بدء قيادة المرأة... الداخلية السعودية تستعين بجهاز حديث

وقال مرتضى العلوي: "سيظهر للكابتن كافة البيانات، ويمكنها قبول الطلب أو رفضه"، كما أشار إلى أن اشتراطات عمل المرأة "كابتن" في الشركة متطابقة مع اشتراطات الرجل.

وأضاف "لا بد من حصولها على رخصة قيادة، وامتلاكها سيارة أو الحصول على تفويض لسيارة، وأن لا يزيد عمر المركبة على خمسة أعوام، وأن تكون دون سوابق جنائية، وأن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على التدريب اللازم".

يذكر أن السعودية أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

وأعلنت دائرة المرور بالسعودية أنه تنفيذا للأمر السامي رقم (905)، سمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في عموم المملكة اعتبارا من اليوم.