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22:36 24 يونيو/ حزيران 2018
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    الأمير البريطاني وليام مع ولي العهد الأردني أثناء زيارتهما إلى مؤسسة ولي العهد في عمان بالأردن، 24 يونيو/حزيران 2018

    الأمير وليام شاهد هذه المباراة من المونديال مع ولي عهد الأردن

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قام نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، بجولة تاريخية استمرت 5 أيام، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

    واستضاف ولي العهد الأردني، الأمير حسين (23 عاما)، الأمير وليام (36 عاما) في الأردن، الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري، وذكرت رابطة الصحافة أنهما توجها يوم الأحد لمشاهدة مباراة إنجلترا في كأس العالم ضد بنما، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

    الأردن
    © AFP 2018 / Ramzi Haidar
    مسؤول أردني سابق: الأردن يمكنه استغلال علاقاته مع بريطانيا لخدمة قضية القدس
    يذكر أن الأمير وليام هو رئيس اتحاد كرة القدم البريطاني، ومؤيد قوي لنادي أستون فيلا لكرة القدم.

    وأشاد نجل ولي العهد البريطاني، أثناء تواجده في العاصمة الأردنية عمان، بـ "العلاقات التاريخية والصداقة" مع الأردن، والتزام المملكة الأردنية بواجباتها تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين، حيث بدأ جولة تاريخية استمرت خمسة أيام تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

    وجاءت تصريحات الأمير وليام السابقة، خلال حفل استقبال أقيم له الأحد بمناسبة عيد ميلاد جدته، الملكة إليزابيث الثانية، إذ أثنى على مرونة الأردن، لأنها استوعبت موجات من اللاجئين على مدى عقود.

    كما زار كلا من الأميران مختبر تكنولوجيا للتصنيع الرقمي، بدعم من مؤسسة ولي العهد الأمير حسين، وقدم طلاب من جامعة الحسين الفنية بعض مشاريعهم، بما في ذلك الذراع الروبوتية متعددة المحاور وروبوت الطلاء، ومنح وليام درعا خشبيا مزين بعلامة أستون فيلا.

    واعتذر الأمير وليام عن عدم حضور زوجته كيت ميدلتون معه زيارته التاريخية للمنطقة، وقال إنها "آسفة جدا" لعدم انضمامها إليه في الرحلة، بعد وقت قصير من ولادة إبنهما لويس.

    وأشار إلى أن كيت ميدلتون أمضت ما يقرب من ثلاث سنوات كطفلة في الأردن، عندما كان والدها يعمل في عمان لصالح الخطوط الجوية البريطانية.

    وخلال يومان في المملكة الأردنية الهاشمية، سيقوم الأمير وليام أيضا بجولة في كلية للتدريب المهني مع روابط إلى جامعة ميدلسكس في بريطانيا، ويلتقي بأطفال سوريين من اللاجئين ويتجول في الآثار الرومانية لموقع جرش الأثري.

    وسيغادر الأمير وليام الأردن غدا الاثنين 25 يونيو الجاري إلى القدس، في أول زيارة رسمية يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

    وسيجتمع وليام مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، في وقت تشهد فيه الخلافات المتسعة بين الجانبين.

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