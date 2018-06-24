النائب العام الموالي لهادي يأمر بالتحقيق في مزاعم تعذيب سجناء يمنيين

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر قضائي يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن النائب العام، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي "وجّه بالتحقيق في ادعاءات تعرض سجناء يمنيين للتعذيب في محافظتي عدن وحضرموت جنوب وشرق اليمن".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء نشرت الأسبوع الماضي تحققا حول ارتكاب قوات إماراتية لانتهاكات بحق معتقلين يمنيين في سجون بمحافظة عدن.
وكانت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بدأت، في 13 حزيران/يونيو الجاري، عملية عسكرية كبيرة، للسيطرة على الحُديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي.
وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات جوية وبرية دعما لقوات الرئيس هادي لاستعادة السيطرة على البلاد بعد سقوط صنعاء في قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)".
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