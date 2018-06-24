"أنصار الله": مر 4 أسابيع على تحذير الإمارات بتسليم الحديدة ولا جديد

قال نائب المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، العميد عزيز راشد، اليوم الأحد، إن التحالف فشل في السيطرة على مدينة الحديدة، في أكبر عملية للتحالف في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات.

وحول دعوة دولة الإمارات لهم لتسليم ميناء الحديدة دون شروط، أضاف راشد في حوار مع "سبوتنيك"، أن تلك التصريحات والأخبار قالها وزير الخارجية الإماراتي منذ ثلاثة أسابيع وأمهل فيها الجيش اليمني واللجان الشعبية 48 ساعة وإلا سيقتحم الجيش اليمني الحديدة بالكامل في غضون 48 ساعة.

وأشار راشد إلى أنه قد مر اليوم أربعة أسابيع على تلك التصريحات الإعلامية والتهديد والوعيد والفقاعات الإعلامية، وكشف الجيش واللجان الشعبية كذب تلك الإدعاءات بعد أن تم كسر كل تلك الهالة التي قامت بتلك الحملات الإعلامية.

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi الإمارات تحذر... مهلة إقناع الحوثيين بإخلاء الحديدة تنتهي الليلة

وعن نشر التحالف صور ومقاطع فيديو لسيطرته على مطار الحديدة، أكد راشد، أنه لاصحة لذلك ونشر تلك التصور أكبر دليل على التضليل الإعلامي باستخدام التكنولوجيا لخداع شعوبهم وإيهامهم بتحقيق انتصارات كاذبة، للتغطية على انكسارهم وخسائرهم، ولو كانوا صادقين في ذلك لقاموا بالهبوط والإقلاع بطائراتهم من المطار.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في مقابلة أجراها مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، "أمهلنا مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث 48 ساعة لإقناع الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة".

وقال قرقاش عبر "تويتر" إن "تحرير الحُديدة سيفرض واقعا جديدا ومختلفا، وسيأتي بالحوثيين إلى طاولة المفاوضات".

وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحُديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان، يقعان على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم القوات الموالية للرئيس هادي منذ 26 آذار/مارس 2015، لاستعادة حكم البلاد.