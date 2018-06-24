أول سعودية تقود سيارة "أوبر" (فيديو)

ودخلت الشابة السعودية إخلاص البلوشي، التاريخ لكونها أول قائدة لسيارة "أوبر" في جدة، والتي انتشر لها فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء أول يوم عمل لها، وهي تقوم بإيصال سيدة طلبت عن طريق أوبر سيارة لتوصيلها في جدة ويبدو عليها الاتزان وحسن القيادة والتقيد بأنظمة المرور، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وبدأت شركة "أوبر" في السعودية باستقبال طلبات عمل سائق "كابتن" للسعوديات، منذ شهر نيسان/أبريل.
وأفادت الشركة بأن أهم شروط هذه الوظيفة هي ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاما، بالإضافة إلى رخصة القيادة وتأمين على السيارة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.
الكابتن "اخلاص" اول سعوديه تعمل مع شركة اوبر. وتقود اول رحله ايصال العملاء بكل احترافيه وامان😍😍— Nooran🇸🇦 (@Noran50600) June 24, 2018
#المراه_السعوديه_تقود_السياره pic.twitter.com/93lkNmArDP
ويرصد هذا الفيديو، استقبال إخلاص لزائر للرياض من مطار الملك خالد، وتخبره بأنها جهزت سيارتها بكل ما يحتاجه ليخوض رحلة ممتعة وفريدة.
وأشارت الشركة إلى أن الرخصة ستمكن المرأة من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة "كابتن" في الشركة، على أن تبدأ مع الوقت المحدد في 10 شوال.
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