أول سعودية تقود سيارة "أوبر" (فيديو)

تزامنا مع الاحتفال برفع الحظر عن السعوديات بشأن قيادتهن للسيارة في السعودية، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري، بدأت شركة "أوبر" الأمريكية للنقل الخاص بتفعيل خدمة عمل (كباتن) سيدات في المملكة.

ودخلت الشابة السعودية إخلاص البلوشي، التاريخ لكونها أول قائدة لسيارة "أوبر" في جدة، والتي انتشر لها فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء أول يوم عمل لها، وهي تقوم بإيصال سيدة طلبت عن طريق أوبر سيارة لتوصيلها في جدة ويبدو عليها الاتزان وحسن القيادة والتقيد بأنظمة المرور، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأكدت أنها بدأت يومها بالتفاؤل، "وفقا لما أمر به ملكنا سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بمشوار لشركة أوبر كتجربة أخوضها في سياقة المرأة السعودية كشرف وفخر لنا".

وبدأت شركة "أوبر" في السعودية باستقبال طلبات عمل سائق "كابتن" للسعوديات، منذ شهر نيسان/أبريل.

وأفادت الشركة بأن أهم شروط هذه الوظيفة هي ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاما، بالإضافة إلى رخصة القيادة وتأمين على السيارة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

الكابتن "اخلاص" اول سعوديه تعمل مع شركة اوبر. وتقود اول رحله ايصال العملاء بكل احترافيه وامان😍😍



#المراه_السعوديه_تقود_السياره pic.twitter.com/93lkNmArDP — Nooran🇸🇦 (@Noran50600) June 24, 2018

ويرصد هذا الفيديو، استقبال إخلاص لزائر للرياض من مطار الملك خالد، وتخبره بأنها جهزت سيارتها بكل ما يحتاجه ليخوض رحلة ممتعة وفريدة.

وأشارت الشركة إلى أن الرخصة ستمكن المرأة من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة "كابتن" في الشركة، على أن تبدأ مع الوقت المحدد في 10 شوال.