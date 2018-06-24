"تيار الحكمة" العراقي يرفض تمديد مهام البرلمان الحالي

وقال التيار في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "إيمانا بالأطر الدستورية الثابتة واتساقا مع توجه أبناء شعبنا الكريم وغبتهم الملحة في إنعاش واقعهم. يعلن تيار الحكمة رفضه الكامل لجميع الدعوات والمقترحات والأفكار التي تسعى لتمديد عمر البرلمان الحالي".
ووجه التيار إلى ضرورة تشكيل حكومة الخدمة الوطنية على أساس مبدأ التبادل السلمي للسلطة "دون مماطلات أو اجتهادات خاصة أو منغصات ".
يذكر أن "تيار الحكمة" حصل على 19 مقعدا نيابيا في الانتخابات التي شهدها العراق في 12 أيار/مايو الماضي.
ويسعى البرلمان العراقي إلى تمديد أعماله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.
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