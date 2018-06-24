"تيار الحكمة" العراقي يرفض تمديد مهام البرلمان الحالي

أعلن تيار الحكمة الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، رفضه تمديد عمر البرلمان الحالي والذي تنتهي مهامه في الأول من يوليو/تموز المقبل .

وقال التيار في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "إيمانا بالأطر الدستورية الثابتة واتساقا مع توجه أبناء شعبنا الكريم وغبتهم الملحة في إنعاش واقعهم. يعلن تيار الحكمة رفضه الكامل لجميع الدعوات والمقترحات والأفكار التي تسعى لتمديد عمر البرلمان الحالي".

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ودعى التيار جميع الأطراف السياسية إلى "توخي النهج الوطني الواضح السليم، ورفض أي محاولات للتسويف وإطالة الأمد خارج ما أقره الدستور".

ووجه التيار إلى ضرورة تشكيل حكومة الخدمة الوطنية على أساس مبدأ التبادل السلمي للسلطة "دون مماطلات أو اجتهادات خاصة أو منغصات ".

يذكر أن "تيار الحكمة" حصل على 19 مقعدا نيابيا في الانتخابات التي شهدها العراق في 12 أيار/مايو الماضي.

ويسعى البرلمان العراقي إلى تمديد أعماله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.