الجيش اليمني يعلن أسر قيادي في "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني أسر قيادي بارز في جماعة أنصار الله "الحوثيين" و7 خبراء عسكريين لبنانيين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء "الثالث عروبة" اللواء عبد الكريم السدعي، "إن قوات الجيش نفذت عملية نوعية في جبهة الملاحيظ تمكنت خلالها من أسر قيادي في المليشيا مع 7 خبراء عسكريين من مليشيا حزب الله اللبناني".

وأضاف اللواء السدعي "إن المعارك مستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المحيطة به في جبهة الملاحيظ جنوب غربي صعدة، وخلفت نحو 220 قتيلا من عناصر المليشيا".

مشيرا إلى "أن الجيش اضطر إلى دفن جثث قتلى المليشيا بعد فرار من تبقى من عناصرها".

مؤكداً "ان قوات الجيش تمكنت من تحرير قمة جبل حرم، وتسيطر ناريا على عدد كبير من المواقع المحيطة به".

لافتا إلى "مساندة مقاتلات التحالف العربي قوات الجيش خلال تلك العمليات وقصفت مواقع المليشيا".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.