عريقات: أمريكا تصر على إملاء حل في الشرق الأوسط

وجاء قول عريقات ردا على تصريحات أدلى بها جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب لصحيفة القدس الفلسطينية وجاء فيها إن واشنطن ستعلن خطتها للسلام في الشرق الأوسط قريبا وستمضي قدما بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أو بدونه.
وتشير تصريحاته إلى اتساع هوة الخلاف بين الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب.
ويتهم مسؤولون فلسطينيون كوشنر بمحاولة تقويض سلطة عباس وما يصفونه بمعسكره المعتدل.
وزار كوشنر الأردن والسعودية ومصر وقطر قبل أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومي الجمعة والسبت الماضيين ولم يجتمع مع عباس.
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