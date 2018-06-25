عريقات: أمريكا تصر على إملاء حل في الشرق الأوسط

قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، يوم الأحد 24 يونيو/ حزيران، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تُصر على إملاء حل" في المنطقة.

وجاء قول عريقات ردا على تصريحات أدلى بها جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب لصحيفة القدس الفلسطينية وجاء فيها إن واشنطن ستعلن خطتها للسلام في الشرق الأوسط قريبا وستمضي قدما بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أو بدونه.

© AP Photo / Evan Vucci ماذا طلب القادة العرب من كوشنر... وهل تطرح "صفقة القرن" لاستفتاء شعبي

ووفقا لـ"رويترز"، قال كوشنر، وهو صهر ترامب، في مقابلته مع صحيفة القدس إنه يشك في أن الرئيس محمود عباس لديه الرغبة أو القدرة لعقد اتفاق سلام.

وتشير تصريحاته إلى اتساع هوة الخلاف بين الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب.

ويتهم مسؤولون فلسطينيون كوشنر بمحاولة تقويض سلطة عباس وما يصفونه بمعسكره المعتدل.

وزار كوشنر الأردن والسعودية ومصر وقطر قبل أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومي الجمعة والسبت الماضيين ولم يجتمع مع عباس.