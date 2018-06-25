رئيس جنوب السودان يصل إلى الخرطوم للمباحثات مع زعيم المعارضة

الخرطوم — سبوتنيك. وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير مبادرة لجمع الرئيس سلفا كير مع زعيم المعارضة رياك مشار في الخرطوم من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب المستمرة في جنوب السودان منذ العام 2013.
وتأتي مفاوضات الخرطوم استكمال لما توصلت إليه قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد" حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان، التي عقدت الخميس الماضي، في أديس أبابا، بحضور رؤساء دول وحكومات المنظمة وممثلي المعارضة في جنوب السودان.
وتبحث المفاوضات تنفيذ اتفاقية السلام، التي وقعتها حكومة جنوب السودان والمعارضة في أغسطس / آب 2015، ووضع زعيم المعارضة رياك مشار، ومقترح فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل عملية السلام في جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، وواجه حربا أهلية بعدها بعامين بين سلفا كير ومؤيديه من قبائل الدنكا من جهة، ونائبه رياك مشار وأتباعه من قبيلة النوير من جهة أخرى.
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