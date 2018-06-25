بوغدانوف عن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية: واشنطن لن تنجح بمفردها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن واشنطن لن تستطيع النجاح بمفردها في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن بلاده تدعو لجهود جماعية لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين 25 يونيو / حزيران، ردا على سؤال في هذا الصدد: "لو كان باستطاعتهم ذلك، لحدث ذلك منذ زمن بعيد".

وأضاف: "هم لم يفعلوا ذلك، لأنهم لا يستطيعون، نحن ندعو للعمل الجماعي، لدينا رباعية، والأهم أن يجلس الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات".

وتابع بوغدانوف: "نحن نرى أنه على قادة فلسطين وإسرائيل أن يجتمعوا، ونحن نقترح ساحتنا لمثل هذا الاتصال، ونحن مستعدون بالطبع للتعاون مع الأوروبيين أيضا، ومع الأمم المتحدة ومع الأمريكيين في إطار الرباعية ومع الشركاء العرب".

وترتكز الخطة التي يطلق عليها "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبو ديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية، مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرق القدس وشمالها، لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون من دون جيش ومنزوعة السلاح ومن دون أي أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة.