خاص لـ"سبوتنيك"... وثائق بأسماء نساء "داعش" وعناصره الهاربين منه

حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق على وثائق تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي، عثرت عليها القوات العراقية، أثناء عملياتها النوعية في التفتيش بحثا وتدميرا لبقايا "الدواعش" وآثاره في محافظة نينوى، شمال بغداد.

وحسب الوثائق التي خصنا بها مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، 25 يونيو/حزيران، واجه تنظيم "داعش" الإرهابي، هروب العديد من عناصره وتركهم التنظيم، بالإشارة إلى أسمائهم التي أرفقت معها كنياتهم، وتواريخ ميلادهم، وصورهم، والأسماء الثلاثية لزوجاتهم.

ولم يغب عن القوائم بالأسماء، مفردات "هارب، تارك، قتل، مقتول، قتيل، مصاب"، "إثر العمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية خلال الأعوام الماضية وكللت بالانتصارات المستمرة يوميا حتى اللحظة في ملاحقة فلول التنظيم وخلاياه النائمة في المناطق المحررة وغيرها التي لم يتمكن من الاستيلاء عليها كاملة.

© Sputnik . Nazek Mohammed وثائق بأسماء نساء "داعش" وعناصره الهاربين منه

وأشّر في القوائم من قبل التنظيم على أسماء عناصر "داعش" في الوثائق هذه، مفردة "مرابط" لعدد قليل منهم، ومنهم من رسمت قرب صورته علامة استفهام كبيرة واحدة، وغيرهم ما بين مجاز وغائب عن واجبات التنظيم الدامية في نسف الدور وزهق أرواح البشر دون رأفة أو استثناء فئة عن أخرى وسن كبير عن صغير.

© Sputnik . Nazek Mohammed وثائق بأسماء نساء "داعش" وعناصره الهاربين منه

وذكر المصدر الذي زودنا بالوثائق، أن الأجهزة الأمنية العراقية، عثرت على الأسماء الخاصة بالدواعش، في داخل أحد أوكاره التي تم اقتلاعه منها في محافظة نينوى "التي أعلن العراق تحريرها بالكامل من قبضة "داعش" الإرهابي بالكامل، في 31أغسطس/آب عام 2017، بعد أن كانت تحت سطوة التنظيم منذ منتصف عام 2014.

© Sputnik . Nazek Mohammed وثائق بأسماء نساء "داعش" وعناصره الهاربين منه

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

© Sputnik . Nazek Mohammed وثائق بأسماء نساء "داعش" وعناصره الهاربين منه

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.