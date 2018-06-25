الحكومة الإماراتية تعيد تشكيل مجلس التوازن بين الجنسين في بيئة العمل

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الاثنين 25 حزيران/يونيو، قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي تأسس عام 2015 ويهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية في ميادين العمل.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "مجلس الوزراء اعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم".

كان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تأسس عام 2015، بهدف "تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليا ودولياً".وقام المجلس بإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، ودليل التوازن بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي).واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، مؤخراً، قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة، بهدف "تفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية الشاملة".