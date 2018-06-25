الدفاع المدني في دبي يخمد حريقا في برج من 40 طابقا

أعلن الدفاع المدني بدبي، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين 25 حزيران/يونيو، تمكنه من إخماد حريق اندلع في برج قيد الإنشاء مكون من 40 طابقا، يقع في منطقة "جميرا فلج"؛ وذلك دون تسجيل أية إصابات.

القاهرة- سبوتنيك. وكانت فرق الدفاع المدني تعاملت، صباح اليوم، مع حريق كبير اندلع في القرية العالمية في دبي.

© AFP 2018 / Karim Sahib ثالث حريق في دبي خلال أيام

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر "تويتر"، إن "فرق الدفاع المدني في دبي تعمل الآن على إطفاء الحريق الذي اشتعل في القرية العالمية، بعد وصولها لموقع الحادث".

وليس هذا الحريق الأول الذي يشب في القرية السياحية النموذجية في دبي، حيث سبق أن اندلعت حرائق في الجناح اليمني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكذلك بالجناح الصربي، في حزيران/يونيو 2017.

وتسجل في دبي، سنويا، أعداد من الحرائق في الأبراج الشاهقة والبنايات قيد الإنشاء بالمدينة، التي تشهد حركة عمران ضخمة.