مواطنون يقدمون الإحداثيات للجيش السوري بهدف القضاء على تنظيم "النصرة" الإرهابي

أكد مصدر عسكري التزام الجيش العربي السوري بحماية المواطنين من جرائم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) والتصدي له بكل حزم وذلك بالتعاون مع المواطنين في المنطقة الجنوبية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية " سانا " قال المصدر: إن تنظيم جبهة النصرة مستمر في ارتكاب الجرائم وترويع المواطنين واستهداف نقاط تمركز الجيش العربي السوري وتوتير الأوضاع في الجنوب لمنع إتمام المصالحات المحلية مع بقية المجموعات المسلحة الجاهزة لتسليم السلاح وتسوية أوضاعها".

مبينا أنه "نظرا لأن بقاء هذا الوضع الشاذ يعني استمرار معاناة أهلنا المدنيين في البلدات والقرى الراغبة بالمصالحة والعودة إلى كنف الدولة فإن الجيش العربي السوري يؤكد التزامه بحماية المواطنين والتصدي بكل حزم لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالتعاون مع المواطنين الشرفاء من أهالي المنطقة الذين يقدمون الإحداثيات بدقة للأهداف التي يتم التعامل معها بالصواريخ والمدفعية من قبل الجيش العربي السوري بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي".

ولفت المصدر إلى أن "مصير تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المنتشر في الجنوب السوري لن يكون إلا كغيره في المناطق التي سبق وتم تطهيرها بالكامل من رجس الإرهاب التكفيري وداعميه وعادت إلى حضن الوطن سوريا الوجه واليد واللسان".

وتواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية على أوكار الإرهابيين في ريفي درعا الشرقي والشمالي الشرقي والسويداء الشمالي الغربي وسط حالة من التخبط والانهيار في صفوفهم وفرار العشرات منهم حيث تمت السيطرة أمس على قرى وتجمعات حوش حماد والمجددة وهامان والمدورة وجدل في منطقة اللجاة وذلك بعد اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد.