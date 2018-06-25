السيسي يعلق على رفع الحظر عن قيادة السعوديات للسيارة

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة في المملكة العربية السعودية.

وغرد السيسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أتابع باهتمام ما تحقق للمرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممثلة في جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمكينها وحماية حقوقها".

وتابع: "كانت القرارات الأخيرة دليلا دامغا على إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة، كما كانت أيضا دليلا حقيقيا على شجاعة القرار والرغبة الصادقة فى التنوير والتطوير".

أتابع بإهتمام ما تحقق المرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممُثله فى جلالة الملك / سلمان بن عبد العزيز وسمو ولى العهد الأمير / محمد بن سلمان على تمكينها وحماية حقوقها ، وقد كانت القرارات الأخيرة دليلاً دامغاً على إرادة حقيقية فى الإرتقاء بالمرأة > — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 25, 2018

> ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة ، كما كانت أيضاً دليلاً حقيقياً على شجاعة القرار والرغبة الصادقة فى التنوير والتطوير — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 25, 2018

​وهذه الخطوة، التي صدر بها أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في سبتمبر/أيلول، تأتي في إطار إصلاحات واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وتحقيق انفتاح في مجتمع شديد التحفظ.