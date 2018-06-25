ناطق أنصار الله: جريمة التحالف في "عمران" لن تزيدنا إلا صمودا

قال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لأنصار الله، إن الجريمة التي ارتكبها طيران التحالف صباح اليوم الاثنين 25 يونيو/حزيران في حارة البريد بمحافظة عمران، جاءت بتواطؤ دولي وأممي.

وتابع الناطق الرسمي، في بيان إعلامي، حصلت "سبوتنيك" على نصه اليوم، أن التحالف محاطا بغطاء دولي وأمريكي وتواطؤ أممي يستمر في استهداف الأحياء السكنية.

وأضاف عبد السلام أن التحالف ارتكب فجر اليوم "جريمة شنيعة بحق المدنيين في حي البريد بمحافظة عمران ذهب ضحيتها 28 بين "شهيد" وجريح في وحشية زاد من تماديها صمت ما يسمى بالمجتمع الدولي ودول الاستكبار المتورطة في جرائم بحق الإنسانية".

وأكد عبد السلام، أن تلك الجرائم لن تؤثر في شعبنا اليمني العزيز، بل ستدفعه إلى مزيد من الصمود ومضاعفة عوامل القوة للرد والردع.

وقال عبد السلام "عبثا يظن النظام السعودي ومن معه من حلفاء الارتزاق والنفاق أنه سيصل يوما بمجازره إلى مبتغاه".