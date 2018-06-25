عضو بـ"الشورى السعودي" يكشف موقف هيئة كبار العلماء من قيادة المرأة

قال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد آل زلفة إنه لا يعتقد "أنه كان هناك إجماع من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على تحريم قيادة المرأة السعودية للسيارة ولكن آراء لبعض أعضاء الهيئة ولم تكن بالتحريم بل الخوف من الوقوع في المحظور كالتحرش والمخالطة وخلع الحجاب".

وأضاف آل زلفة في حديثه لـ"سبوتنيك" عبر برنامج أضواء وأصداء"، "عندما لم تجد الهيئة في القرآن أو السنة ما يمنع قيادة المرأة للسيارة تراجع من كان يعارض وتم التأييد وأخذت المرأة السعودية حقها".

© REUTERS / STAFF ابنة الوليد بن طلال تنفذ قرار الملك سلمان فى أولى لحظات تطبيقه

وقال عضو مجلس الشورى السعودي إن مجلس الشورى والسلطة التنفيذية اتخذوا كافة الاحتياطات والإجراءات التي تجعل للمرأة حق مثل الرجل وأن كل شيء لم يرد فيه نصا شرعيا واضحا في دراسته واردة.

من جانبها قالت الكاتبة الصحفية نوال الهوساوي "إن هذا القرار طال انتظاره وتم الترحيب به من كافة أطياف المجتمع بما فيهم المؤسسة الدينية باستثناء بعض الآراء الفردية التي لا تمثل القيادات الدينية الرسمية.

وأشارت الهوساوي إلى تفاؤلها كامرأة سعودية أن يكون هذا القرار تمهيدا لغيره من القرارات التي تصب في صالح المرأة السعودية كرفع الوصاية عنها.