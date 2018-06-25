عضو بـ"الشورى السعودي" يكشف موقف هيئة كبار العلماء من قيادة المرأة

وأضاف آل زلفة في حديثه لـ"سبوتنيك" عبر برنامج أضواء وأصداء"، "عندما لم تجد الهيئة في القرآن أو السنة ما يمنع قيادة المرأة للسيارة تراجع من كان يعارض وتم التأييد وأخذت المرأة السعودية حقها".
من جانبها قالت الكاتبة الصحفية نوال الهوساوي "إن هذا القرار طال انتظاره وتم الترحيب به من كافة أطياف المجتمع بما فيهم المؤسسة الدينية باستثناء بعض الآراء الفردية التي لا تمثل القيادات الدينية الرسمية.
وأشارت الهوساوي إلى تفاؤلها كامرأة سعودية أن يكون هذا القرار تمهيدا لغيره من القرارات التي تصب في صالح المرأة السعودية كرفع الوصاية عنها.
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