العبادي وبنس يبحثان هاتفيا الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سُبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي أن "رئيس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، والأوضاع في المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية".

وبحسب البيان "أشاد بنس باستمرار الحكومة العراقية في ملاحقة عصابات "داعش" الارهابية والقضاء عليها، مبينا ان الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعمها للعراق الذي حقق انتصارا كبيرا على عصابات داعش" الارهابية وحرر أراضيه".

كما أكد أن "بلاده مع عراق مستقل ومستقر ومزدهر وموحد وهو ما يسير عليه العراق حاليا وندعمه"، مبينا أن "بلاده ستواصل دعم العراق في مرحلة البناء والإعمار ،مثمنا جهود الحكومة العراقية في إعادة النازحين والحفاظ على الأقليات وإعادتهم إلى مناطقهم".

على جانب آخر، أكد العبادي أن "الحكومة العراقية مستمرة بملاحقة الخلايا والجيوب الإرهابية للقضاء عليها"، مشددا على أن أولويات العراق تتمثل بالحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الأمن والنهوض والإصلاح الاقتصادي والخدمات والبناء والإعمار وتوفير فرص العمل وهذا ما نعمل عليه حاليا مع اهمية تشكيل حكومة قوية تقدم الخدمات وما يطمح اليه المواطن".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتسعى الحكومة العراقية لإعادة إعمار مناطق شاسعة من البلاد دمرها تنظيم "داعش" خلال الأعوام الأربعة الماضية، دمر خلالها البنية التحتية من محطات مياه وطرق وشبكات كهرباء، لا سيما بمحافظتي الأنبار ونينوى.