السعودية تجهز عقوبة جديدة لـ"خيانة الأمانة"

تستعد السعودية لتوقيع عقوبة جديدة تتضمن السجن ودفع غرامة مالية، وذلك ضمن مشروع النظام الذي ينوى مجلس الشورى السعودي التصويت عليه.

ويصوت مجلس الشورى السعودي غدا الثلاثاء 25 يونيو/حزيران على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، بحيث يعاقب المخالفين بالسجن والغرامة المالية، حسب صحيفة الرياض السعودية.

وحسب المادة الرابعة من مشروع "مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة" "فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل مليون ريال، كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاما أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر".

السجن خمسة أعوام لمن خان أمانة "التوقيع على بياض"..!https://t.co/LBiRdVFJoO pic.twitter.com/JbdbnLDK0o — جريدة الرياض (@AlRiyadh) June 25, 2018

وتضيف المادة الرابعة من مشروع القانون "وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد".

وحذرت هيئة النقل السعودية مستأجرى السيارات من التوقيع على بياض لصالح مكاتب تأجير السيارات في المملكة، حسب صحيفة تواصل الإلكترونية.

حقوق #المستهلك #هيئة_النقل_العام تحذر من التوقيع علي بياض عند استئجار السيارات pic.twitter.com/YeoGZNwXjH — اعلاناتي حفرالباطن (@al7fr_ads) June 24, 2018

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، عبد الله صايل المطيري، إن التحذير يشمل أي سند أو إيصال أو حتى ورقة بيضاء، "الورقة البيضاء قد تتحول إلى مطالبة مالية بعشرات الآلاف من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر".