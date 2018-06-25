الولايات المتحدة تعلق على استهداف "أنصار الله" للعاصمة السعودية

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن حدودها، مدينة إطلاق جماعة "أنصار الله" الصواريخ على العاصمة الرياض.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها: "الولايات المتحدة تدين بشدة إطلاق الحوثيين أمس صواريخ باتجاه الرياض. هذه الأعمال تؤدي فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة".

وأضافت الوزارة "نحن نقف بقوة مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة. وسنواصل حث جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث باتجاه تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن ".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت، الأحد، إطلاق دفعة صواريخ باليستية نوع بركان على مركز معلومات وزارة الدفاع السعودية وأهداف ملكية أخرى في العاصمة السعودية الرياض.

وعلى الجانب الآخر، أعلن متحدث التحالف، تركي المالكي، اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخين أطلقا باتجاه الرياض وتدميرهما.