"أنصار الله" يقصفون معسكرا للجيش السعودي بصواريخ الكاتيوشا

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء "شنت وحدة الإسناد الصاروخي يوم الاثنين 25 يونيو/ حزيران، قصفاً بصواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي في معسكر الصيابة بجيزان، أوقع خسائر في الأرواح والآليات".

وأضاف "أن مسلحي أنصار الله قصفوا بالمدفعية تجمعات عسكرية سعودية وأخرى تابعة لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في قرية المدرسة وجنوب وادي المعاين في جيزان".

مشيراً إلى "مقتل جنديين من قوات هادي بعمليتي قنص لمسلحي أنصار الله استهدفتا موقع بجل بجيزان".

وفي قطاع نجران، أفاد المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء "بإعطاب مقاتلي أنصار الله طقماً عسكرياً سعودياً بقصف مدفعي استهدف تجمعات غرب موقع السديس، وفي ملتقى الحماد وموقع العش".

لافتاً إلى "تعرض تجمع عسكري سعودي في موقع مجازة بعسير إلى قصف مكثف بصواريخ الكاتيوشا نفذه مقاتلو أنصار الله".