صواريخ إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق

وأوضح مصدر أمني سوري رفيع لوكالة "سبوتينك"، أن ضربة معادية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي قبيل منصف ليل الاثنين 25 حزيران/ يونيو، دون أن يحدد هوية الجهة المعتدية.

© REUTERS / Denis Balibouse الجعفري: واشنطن تدرب الإرهابيين في 19 موقعا محتلا من قبلها داخل سوريا

وأضاف المصدر، "يرجح أن يكون هذا العدوان قد تم باستخدام صواريخ من خارج الحدود السورية، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، فيما وقعت أضرار مادية وصفها بالبسيطة".

من جهتها، نقلت القناة الفضائية السورية الرسمية عن الإعلام الحربي قبل قليل أن الانفجارات ناجمة عن انفجار صاروخين إسرائيليين في محيط المطار.

وأوضح مصدر ميداني لـ"سبوتنك" أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة، وتمكنت من إسقاط صاروخ فوق مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي، كما اعترضت صاروخا أخر فوق مدينة البعث وتمكنت من إسقاطه.

يذكر أن محيط مطار دمشق الدولي تعرض في أبريل/نيسان العام الماضي إلى ضربات جوية إسرائيلية تحت ذريعة أن ذلك يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى منع تهريب الأسلحة المتطورة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا.