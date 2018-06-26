السعودية تتحدث عن صواريخ إيران وألغام "الحوثيين"

قالت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، إنها تخوض مع شركائها عملية عسكرية لاستعادة الشرعية في اليمن.

وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوي، أن المملكة تلقت 155 هجمة صاروخية من قبل جماعة "أنصار الله"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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وأضاف منزلاوي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة "الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن "تقارير مستقلة من الأمم المتحدة أثبتت أن هذه الصواريخ من صنع إيران، وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين".

وتابع منزلاوي أن المملكة تدين قيام "أنصار الله" بزرع آلاف الألغام في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص "بطريقة عشوائية استهتارا وعبثا بأرواح المدنيين".

وأطلقت المملكة مشروعا جديدا "مسام" لنزع الألغام بمبلغ 40 مليون دولار.

وأشار مندوب السعودية في الأمم المتحدة إلى أن أهل الحديدة حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية بسبب حجز "أنصار الله" المساعدات من الوصول إليهم.

وأوضح منزلاوي أن "أنصار الله" تستخدم أسلحة مضادة للطائرات في المواقع المدنية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم بعمليات عسكرية في اليمن منذ عام 2015 ضد جماعة "أنصار الله".