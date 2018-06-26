السعودية تتحدث عن صواريخ إيران وألغام "الحوثيين"

وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوي، أن المملكة تلقت 155 هجمة صاروخية من قبل جماعة "أنصار الله"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وتابع منزلاوي أن المملكة تدين قيام "أنصار الله" بزرع آلاف الألغام في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص "بطريقة عشوائية استهتارا وعبثا بأرواح المدنيين".
وأطلقت المملكة مشروعا جديدا "مسام" لنزع الألغام بمبلغ 40 مليون دولار.
وأشار مندوب السعودية في الأمم المتحدة إلى أن أهل الحديدة حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية بسبب حجز "أنصار الله" المساعدات من الوصول إليهم.
وأوضح منزلاوي أن "أنصار الله" تستخدم أسلحة مضادة للطائرات في المواقع المدنية.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم بعمليات عسكرية في اليمن منذ عام 2015 ضد جماعة "أنصار الله".
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