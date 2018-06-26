مصدر في الخارجية السورية: استهداف إسرائيل لمحيط مطار دمشق يهدف لدعم المسلحين بعد خسائرهم في الجنوب

أكد مصدر في الخارجية السورية أن الضربة الصاروخية الإسرائيلية في محيط مطار دمشق، اليوم الثلاثاء 26 حزيران/يونيو، تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي للمسلحين بعد النجاحات، التي حققها الجيش السوري في الجنوب.

دمشق — سبوتنيك. وأضاف المصدر أن "الجيش السوري استعاد السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على مئات الكيلومترات المربعة في منطقة اللجاة بريفي درعا والسويداء والبادية السورية الممتدة في أرياف حمص ودمشق ودير الزور".

© AFP 2018 / STRINGER صواريخ إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق

وقال المصدر: "إن المعطيات والتقارير الميدانية تؤكد وجود ارتباط وثيق بين الإرهابيين وكيان العدو الإسرائيلي، الذي يتدخل بشكل مباشر لدعمهم بعد كل هزيمة يتلقونها أمام وحدات الجيش التي تواصل حربها على الإرهاب لاجتثاثه بشكل كامل من جميع الأراضي السورية".

وقد سقط صاروخان بالقرب من مطار دمشق الدولي في منتصف الليلة الماضية 26 حزيران/يونيو، وقال الإعلام السوري إنهما إسرائيليان بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية السورية لجسم غريب في سماء القنيطرة.