الفرق بينهما 60 عاما... قرارات ملكية غيرت تاريخ السعودية

أمران ملكيان اعتبرهما السعوديون أهم القرارات التي أثرت في مسيرة المملكة العربية السعودية، وخصوصا المرأة السعودية.

فمنذ 60 عاما اتخذ الملك سعود قرارا ملكيا يقضي بإنشاء مدارس لتعليم البنات في السعودية، حيث كانت النساء قبل هذا التاريخ غير مسموح لهن بتلقى التعليم.

ولم تكن هناك أية مدارس لتعليم الفتيات في السعودية، وكان التعليم حكرا على الذكور، حسب جريدة المدينة السعودية.

#المراه_السعوديه_تسوق



"واجه تعليم البنات معارضة شديدة من قبل رجال الدين وبعض المتزمتين….."



كتاب: مراحل التطور الثقافي في الكويت

المؤلف: د. عبدالله القتم pic.twitter.com/tAOq5BnXoM — Saleh alasfour (@Borzega) June 25, 2018

وكانت الاعتقادات السائدة في المملكة تعتبر أن التعليم لا يناسب الفتيات.

وأمر الملك سعود وقتها بتشكيل هيئة من كبار العلماء تتولى تنظيم المدارس ووضع برامجها.

#المراه_السعوديه_تسوق

تاخر تعليم البنات فكانت البداية عام 1379

وتاخرت قيادة المراة فكانت البداية عام 1439

هل تبرز وتتفوق في القيادة مثلما تفوقت في التعليم 😀@asheq_madi @Albeayeyz @ksak44 @Tawim72701 @HLE_ALQSSMAN @sabqorg pic.twitter.com/cWWZr0YoqM — متحف قديم التعليم (@ali_s_mk) June 23, 2018

وتأسست الرئاسة العامة لتعليم البنات تحت مسمى "الرئاسة العامة لمدارس البنات"، ثم تم تعديل الاسم إلى "الرئاسة العامة لتعليم البنات"، وتشكل أول جهاز إداري يتولى الإشراف على تعليم البنات من المدارس الرسمية والخاصة التي تقوم بتعليمهن.

أما الأمر الثاني فهو قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والذي جرى تطبيقه منذ يومين، حيث صدر قرار من الملك سلمان في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.

وقبل الأمرين الملكيين السابقين كان قرار الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بمنع جلب الرقيق عام 1937 قرارا مهما أيضا، حيث تضمن القرار الحظر التام لإدخال الرقيق إلى السعودية من أى بلد سببا في تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وقتها الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز للنظر في مسألة الرقيق.

وصدر بالفعل قرار لتحرير الأرقاء ودفعت الحكومة التعويضات المجزية عن المحررين، بقرار وزاري من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقتها الأمير فيصل بن عبد العزيز.