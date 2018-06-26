"المحايد" يوجه رسالة إلى أمير قطر

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن "العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعث برقية تهنئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم".

© AP Photo / Uncredited المغرب يكشف حقيقة رفع الملك محمد السادس رسالة دعم لأمير قطر

وأعرب العاهل المغربي لأمير قطر، عن "أصدق التهاني والتمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب القطري الشقيق بتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة"، مؤكداً "حرصه الراسخ على مواصلة العمل مع قطر، من أجل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين وتوسيع مجالاتها".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار العاهل المغربي، دولة قطر، قادما إليها من الإمارات، في زيارة رسمية التقى خلالها أمير قطر، وأجريا مباحثات.

وعقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في يونيو/حزيران 2017، اختار العاهل المغربي الملك محمد السادس، ما وصفه بـ"الحياد البناء" بين الأطراف، والذي قال إنه "لا يمكن أن يضعه في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة"، واحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.