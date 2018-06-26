"المحايد" يوجه رسالة إلى أمير قطر

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن "العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعث برقية تهنئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار العاهل المغربي، دولة قطر، قادما إليها من الإمارات، في زيارة رسمية التقى خلالها أمير قطر، وأجريا مباحثات.
وعقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في يونيو/حزيران 2017، اختار العاهل المغربي الملك محمد السادس، ما وصفه بـ"الحياد البناء" بين الأطراف، والذي قال إنه "لا يمكن أن يضعه في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة"، واحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
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