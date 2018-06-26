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15:37 26 يونيو/ حزيران 2018
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    تميم بن حمد

    5 سنوات من حكم تميم بن حمد لقطر... كيف مرت

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
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    في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران 2013، أعلنت الإمارة القطرية تنازل أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم، لنجله تميم بن حمد آل ثاني.

    ووجه الشيخ حمد بن خليفة وقتها كلمة إلى الشعب القطري، أكد فيها أن عهدا جديدا يبدأ في الإمارة بتولى تميم الحكم.

    وأعلن في خطاب تليفزيوني تسليم ابنه الحكم، طالبا من الشعب القطري مساندته من أجل الوطن.

    وبذلك يكون الأمير القطري قضى في الحكم 5 سنوات كاملة، مرت فيها على الإمارة أحداثا كثيرة أبرزها الموقف الخليجي من قطر، والذي لا يزال مستمرا حتى الآن.

    الأزمة الخليجية

    قبل المقاطعة عقدت الدول الخليجية اتفاقا مع قطر عام 2013 كان أبرز بنوده الالتزام القطري بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخيج.

    وبعد مزيد من الشد والجذب بين قطر والدول الخليجية وتحديدا السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت 4 دول عربية "السعودية ومصر والبحرين والإمارات" مقاطعتها لإمارة قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، ومنع طائراتها من التحليق فوق المجال الجوي للبلدان الأربع، وكذلك منعت التعاملات التجارية مع الإمارة، وسحبت مواطنيها من هناك.

    ونفت قطر الاتهامات الخليجية، واعتبرتها زائفة، وحين قدمت دول المقاطعة 14 بندا إلى قطر عن طريق الوسيط الكويتي، لكي يتم إعادة العلاقات بين الإمارة والدول الخليجية، أبرزها التخلى عن دعم جماعة الإخوان المسلمين وغلق قناة الجزيرة، لم توافق قطر، هو ما أدى بالأزمة إلى الاستمرار حتى الآن، وسط تصريحات متبادلة بين دول المقاطعة وقطر، وتدخلات من الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة أحيانا دون الوصول إلى حل.

    الأزمة اليمنية

    تعتبر الأزمة اليمنية من أبرز الملفات التى ظهرت خلال فترة حكم تميم بن حمد، حيث شاركت قطر في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015، لكنها انسحبت فيما بعد منه، وقال وزير الخارجية القطري عن الأمر "توجه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الآن تغير، حيث ترى سجونا سرية وتعذيبا وأجندات متضاربة بين دول التحالف".

    العلاقات مع إيران

    بدأت العلاقات بين قطر وإيران في الازدياد عقب الأزمة الخليجية مع قطر، واستخدام الطائرات القطرية للأجواء الإيرانية، بعد أن أصبح غير مسموحا لها المرور من أجواء دول المقاطعة.

    ومؤخرا تلقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصالا هاتفيا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة عيد الفطر، وهنأ أمير قطر، الحكومة والشعب الإيراني بحلول عيد الفطر السعيد، وأكد أن العلاقات العريقة بين إيران وقطر تنمو يوما بعد يوم.

    وقال تميم إن "الدوحة عازمة على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات أكثر من السابق، وأنه يتابع شخصيا مسار تنمية العلاقات بين البلدين".

    ​دار تميم بن حمد pic.twitter.com/U8UNyyJDxm

    العلاقات القطرية التركية

    مؤخرا أعلن عن اتفاق بين القوات الخاصة القطرية وشركة تركية على إنشاء قاعدة عسكرية شمال الإمارة.

    وجاء الاتفاق بين الدوحة وأنقرة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018".

    وأكدت قطر أن قاعدة بروج تشمل مركزا للتدريب والتجهيز، وتوجد بها كتيبة بحرية بصورة دائمة، للقيام بالدوريات والعمليات البحرية.

    اقتصاد قطر في السنوات الأخيرة

    خلال الفترة التى حكم فيها تميم قطر، وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي للإمارة في مارس/ آذار الماضي إلى 37.6 مليار دولار، بعدما كان 45 مليار دولار في فبراير/شباط 2017.

    لكن رغم ذلك حقق الاقتصاد القطري نمواً العام 2017 بنسبة 2.1% وتوقع وزير المالية علي شريف العمادي، أن يقترب النمو من مستوى 3% في 2019، حسب يورونيوز.

    تضاعفت أرصدة الاستثمار الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر خلال 10 سنوات بنحو 50% ووصلت إلى 51.2 مليار دولار بنهاية 2016.

     

    ​وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر بنسبة 6100% في 10 سنوات وبلغت 127.4 مليون دولار.

    وتصدر قطر منتجات إلى اليابان بقيمة 10.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 10.7 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار دولار.

    فيما تستورد الإمارة من أمريكا بنحو 5 مليارات دولار، وألمانيا بواقع 2.8 مليار دولار، وبريطانيا بـ2.6 مليار دولار.

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