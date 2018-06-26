إحباط محاولة انتقام في سوريا

تمكنت وحدات الجيش العربي السوري من صد هجوم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في جنوب سوريا.

وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن هجوم "جبهة النصرة" صدته وحدات الجيش العربي السوري بمساعدة فصائل "الجيش الحر" وطائرات تابعة لسلاح الجو الروسي.

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وشن تنظيم "جبهة النصرة" هجومه في محاولة للانتقام من سكان المدن التي عادت طواعية إلى نطاق سيطرة الحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد الجنوبية.

ولم يتمكن المهاجمون من تحقيق نيتهم الإجرامية. فقد تم إيقافهم.

وبلغت خسائر المهاجمين نحو 70 قتيلا وتدمير 3 آليات مدرعة و14 سيارة جيب متسلحة بالمدافع الرشاشة.

وتمكن الجيش السوري من إيقاف المهاجمين من دون أي خسارة.

وإجمالاً، انتقلت 12 بلدة ومدينة في هذه المنطقة إلى الوقوف إلى جانب الحكومة السورية بحسب "روسيسكايا غازيتا".