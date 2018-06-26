المالكي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع السفير الروسي في بغداد

استقبل نائب الرئيس العراقي نوري المالكي السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف.

بغداد- سبوتنيك. وذكر بيان لمكتب المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI رسميا... المالكي يطعن في نتائج الانتخابات العراقية

وقال المالكي خلال اللقاء: "رؤيتنا للمرحلة المقبلة تتمحور في تشكيل حكومة منسجمة بعيدة عن مبدأ المحاصصة، تمتلك برنامجا طموحا يضع في أولوياته تقديم الخدمات ومواصلة التنمية والحفاظ على أمن العراق واستقراره وإقامة علاقات متينة مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأشاد المالكي بمواقف روسيا الاتحادية تجاه العراق، بحسب البيان.

وتواصل الكتل السياسية العراقية التي حازت مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة جهودها في الآونة الأخيرة لعقد اجتماع موسع بدعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل التباحث لتشكيل حكومة جديدة.

وتربط بغداد وموسكو علاقات اقتصادية قوية، وتستحوذ شركات النفط الروسية على مشروعات عدة داخل العراق خاصة شمالي البلاد.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani شروط من الصدر للتصالح مع المالكي

وجرت الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني، والعد والفرز الإلكتروني، للمرة الأولى في البلاد، وأحدثت النتائج جدلا وتوترا سياسيا كبيرا.

وأظهرت النتائج المعلنة حصول قائمة "سائرون" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر على نحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، تلاها قائمة "الفتح" بقيادة هادي العامري بنحو 47 مقعدا، ثم جاءت "النصر" بقيادة العبادي بنحو 42 مقعدا.

ويتزعم المالكي، رئيس الوزراء السابق، ائتلاف دولة القانون، الذي خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصل على 25 مقعدا فقط.

وكان الصدر والعبادي أعلنا تحالفهما الأسبوع الماضي، في طريق تشكيلهما للكتلة الأكبر في البرلمان الجديد.