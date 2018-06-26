إسرائيل تبعث "رسالة سلام" إلى الرئيس الفلسطيني عن طريق الأمير وليام

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمير البريطاني وليم، دوق كامبريدج، خلال استقباله في القدس الغربية.

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، عقب اللقاء: "إن الشعب الإسرائيلي أجمع يرحب بزيارة الأمير إلى إسرائيل".

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، خلال استقباله الأمير وليام: "ستقوم بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أطلب منك أن تحمل معك رسالة سلام له".

© REUTERS / AMMAR AWAD الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين خلال استقباله الأمير وليام

وتعد زيارة الأمير وليام أول زيارة لشخصية من العائلة الملكية في بريطانيا، حيث وصل يوم أمس الاثنين، عبر مطار "بن غوريون" وتستمر زيارته للخميس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير وليام يوم غد الأربعاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية. ويزور، الخميس، عددا من الأماكن المقدسة في مدينة القدس، حيث سيتوجه إلى حائط المبكى عند اليهود، ومن ثم كنيسة القيامة، والمسجد الأقصى، كما سيزور ضريح أم جده الأميرة إليس المدفونة في القدس الشرقية.