لبنان يطالب أمريكا بتأمين عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة

القاهرة —سبوتنيك. وقال عون عبر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر" إنه "دعا الولايات المتحدة إلى المساعدة على تأمين عودة النازحين تدريجيا إلى المناطق الآمنة في سوريا".
وتابع عون: "إسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلق التنقيب فيها عن النفط والغاز".
وقال عون في تصريحات سابقة إن إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقاء اللاجئين على أرضه إلى أجل غير محدد، مشيرا إلى أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا ينبغي أن تنتظر الحل السياسي.
ونقل بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية عن عون قوله، أمام سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، إن "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتطلب وقتا، وإمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظراً لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد".
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