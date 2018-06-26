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    قوات يمنية تقترب من الحديدة في اليمن

    في حضور الأمراء والوزراء... "مشروع سعودي" جديد في اليمن

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    أطلقت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، "مشروع سعودي"، خاص باليمن، في حضور عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي منظمات دولية وإنسانية.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أطلقت المملكة ممثلة في "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في الرياض، "المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن" (مسام).

    مطار الحديدة في اليمن
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    السعودية تتحدث عن صواريخ إيران وألغام "الحوثيين"
    وأعلن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، في كلمة ألقاها في المناسبة، أن "عدد الألغام وصل لغاية الآن إلى أكثر من 600 ألف في المناطق التي تحررت من ميليشيات الحوثيين، إضافة إلى 130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن، وهي من الأنواع المحرمة دوليا، و40 ألف لغم في محافظة مأرب، و16 ألف لغم في جزيرة ميون".

    وأشار إلى أنه "منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2016 سجل سقوط 1539 قتيلا وجريحا، نتيجة زراعة الألغام. وأضاف: "كما تسببت الألغام في إعاقات دائمة وكلية لأكثر من 900 شخص معظمهم من النساء والأطفال، فيما سجلت محافظة تعز وحدها 274 حالة بتر لأطراف وإعاقات دائمة، منها 18 حالة فقدان بصر".

    وأضاف الربيعة أن "البرنامج الوطني لنزع الألغام أحصى خلال سنة واحدة عددا كبيرا من الإصابات"، لافتا إلى أن "عدد قتلى الألغام وصل في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز إلى 418 قتيلا و1775 جريحا، فيما سجل سقوط 380 قتيل و512 جريحاً في كل من محافظتي الجوف ومأرب".

    وأوضح أن كلفة المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، وصلت إلى 40 مليون دولار، لافتا إلى أن مدته ستكون عاما كاملا. وأعلن أن المشروع يتوزع على خمس مراحل، تبدأ بالتجهيز والتدريب وإعداد الفرق الميدانية لنزع الألغام، ثم الانتشار في الميدان، ونقل الخبرة إلى الكوادر اليمنية، مؤكداً أن "الهدف من المشروع هو الديمومة، وأن يخلف وراءه خبرات يمنية متمكنة تستمر في عملية نزع الألغام، ليصبح اليمن أرضا بلا ألغام".

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