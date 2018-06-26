السعودية تدشن جسرا جويا لإغاثة الحديدة بـ70 طنا من المساعدات

وصلت طائرتان إغاثيتان سعوديتان تحملان 70 طنا من المواد الإغاثية الإيوائية والطبية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، ضمن عمليات الجسر الجوي والبري والبحري الذي أطلقته دول التحالف لإغاثة محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، بتدشين أولى عمليات الجسر الجوي لإغاثة محافظة الحديدة من مركز الملك سلمان، للإغاثة والأعمال الإنسانية".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD التحالف: العملية العسكرية في الحديدة مستمرة لإجبار الحوثيين على قبول التفاوض

وأكد الوزير فتح أن "هذه الجهود تأتي إنقاذا للسكان في محافظة الحديدة جراء الظروف المأساوية التي تسببت بها مليشيات الحوثي بحق السكان في المحافظة، ومرافقة لعمليات التحرير التي تشهدها المحافظة من مليشيات الحوثي، بدعم وإسناد أخوي من قوات التحالف الداعمة للحكومة الشرعية".

وأشار إلى أنه "سبق تدشين الجسر البري عبر إرسال أكثر من 45 شاحنة إغاثية تحمل 595 طنا و142 كيلوغراما من السلال الغذائية، و186 طنا و320 كيلوغراما من التمور، و95 طنا من الأدوية، و48 طنا و400 كيلوغرام من المواد الإيوائية، الخيام والبسط والبطانيات، إضافة إلى إرسال سفن محملة بالمساعدات الإغاثية إلى المحافظة".