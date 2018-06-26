وزير الدفاع الكويتي يخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم

أعلنت رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران الجاري، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم في الرئة، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وقالت رئاسة الأركان، عبر حسابها على "تويتر"، "سيقضي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فترة نقاهة في المستشفى، يعود بعدها إلى البلاد، لمواصلة جهوده ودوره في خدمة الكويت".

1️⃣ أجرى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء #وزير_الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، عملية جراحية لإستئصال ورم في الرئة ، وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل من الله العلي القدير pic.twitter.com/frC4qg5bFY — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

2️⃣ هذا وسوف يقضي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و #وزير_الدفاع بضعة أيام في المستشفى ، يعقبها فترة نقاهة بناءً على توصية الجهاز الطبي ، يعود بعدها للبلاد لمواصلة جهوده ودوره المعهود في خدمة #الكويت. — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) ٢٦ يونيو ٢٠١٨ 3️⃣ وبهذه المناسبة وبعد شكر الله وحمده والثناء عليه ، يتقدم معاليه بالشكر الجزيل لكل من قام بالسؤال عنه والدعاء له ، من داخل وخارج البلاد متضرعاً إلى الله العلي القدير أن يشفي ويحفظ الجميع. — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

والشيخ ناصر (70عاما)، هو الابن الأكبر لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح؛ وكان قد صدر، في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017، مرسوما أميريا بتعينه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع.