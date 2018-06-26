نقيب الأئمة التونسيين: هدفنا من تعطيل الحج وطني وليس سياسي

قال نقيب الأئمة التونسيين، الفاضل عاشور، في حديثه لبرنامج "أضواء وأصداء" عبر أثير "سبوتنيك"، إن تبني النقابة للدعوة لاستصدار فتوى بإلغاء فريضة الحج هذا العام في تونس كان الهدف منه وطنيا في المقام الأول.

وأضح عاشور أن الغرض هو توعية المسلمين التونسيين، بالمعني الحقيقي للدين الإسلامي المبني على الترابط ومساعدة الغير، وليس القيام بأداء طقوس معينة، مفروضة مرة واحدة في العمر، في إشارة إلى فريضة الحج، حسب قوله.

وأشار عاشور إلى أن ما تمر به تونس من أزمة اقتصادية، كان دافعا لهذه الدعوة، التي لا ترغم على حد قوله الحكومة التونسية، لاتخاذ إجراء سياسي، يؤثر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية

وأكد عاشور أن ما نسب إليه من تصريحات، حول استغلال السعودية لأموال الحج لقتل المسلمين، كان من باب التلميح وليس التصريح، موضحا ضرورة أن يتوقف العرب والمسلمون عن القتال فيما بينهم وهو الهدف الأسمى من دعوته لتعطيل الحج هذا الموسم وأن المملكة العربية السعودية وطن مستقل ولها كامل السيادة على أراضيها.

وصرح عاشور بأن الأصل هو الحفاظ على أرواح الحجاج، وأن لم تكن حياتهم آمنة يسقط واجب الحج في إشارة إلى ما تتعرض له السعودية من قصف صاروخي من اليمن.

ومن جانبها، قالت الكاتبة الصحفية التونسية آسيا العتروس، إن هذه الدعوة تأتي في إطار الدعوات الخاصة وغير الملزمة، موضحة أنها لاقت تأييدا من بعض التونسيين ورفضا من البعض الآخر.